« Je prends une bonne multivitamine. »

« En tant que médecin et expert en vitamines, une chose que je fais pour aider à la santé de mon cœur est de prendre une multivitamine personnalisée à mes besoins. Une étude menée en 2015 dans Journal of Nutrition a montré que les femmes qui ont pris une multivitamine pendant plus de trois ans ont considérablement réduit leur risque de maladie cardiaque et de mort par une telle maladie. Même si j’essaie de manger un régime méditerranéen bien équilibré, je sais qu’il y a certains éléments nutritifs qui me manquent, alors j’en prends une multivitamine adaptée à mes besoins spécifiques en fonction de mon mode de vie et de mes problèmes de santé. » — Arielle Levitan, MD, cofondatrice de Vous Vitamin et auteur du livre The Vitamin Solution : Two Doctors Clear the Confusion About Vitamins and Your Health

