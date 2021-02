9 Signes que vous souffrez d’une carence en calcium

2 / 10

ISTOCK/BHOFACK2

Vous n’aimez pas le tofu

Si vous êtes amateur de viande, vous n’avez peut-être jamais goûté au tofu. Il est peut-être temps de repenser tout cela. Non seulement le tofu est un aliment de base asiatique riche en protéines, mais il contient plus de 40% de la valeur quotidienne en calcium. Et des études ont montré une corrélation entre la consommation de produits à base de soya et des os plus solides, en particulier chez les femmes asiatiques, selon la Fondation internationale contre l’ostéoporose. Si vous ne mangez pas (ou ne pouvez pas manger) beaucoup de produits laitiers, le tofu est un excellent moyen d’augmenter votre apport en calcium. Ajoutez-en à vos repas, et pendant que vous y êtes, mangez davantage de ces autres aliments qui contiennent plus de calcium qu’un verre de lait.