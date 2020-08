13 bonnes raisons de renouer avec la nature

Nenad Aksic/Shutterstock

Vous dormirez mieux grâce à la nature

«Des recherches indiquent qu’une plus grande exposition à la lumière naturelle au travail améliore le sommeil», dit Melissa Lem. Selon des chercheurs américains et taiwanais, les personnes dont le poste de travail se trouve près d’une fenêtre dorment en moyenne 46 minutes de plus que leurs collègues qui travaillent dans un lieu sans fenêtre.

