Autodiagnostic: 14 tests qui pourraient vous sauver la vie

TATIANA AYAZO/RD.COM

Voyez si vous êtes SAGE

Nous ne parlons pas de sagesse, mais plutôt d'un test de démence légèrement plus étendu qui ne prend que 15 minutes à réaliser. L'examen gérocognitif auto-administré (de l’anglais Self-Administered Gerocognitive Exam (SAGE)) a été développé par des chercheurs du Centre médical Wexner de l'université d’Ohio afin de détecter les premiers signes de déficiences mentales. «Ceux qui passent le test SAGE sont testés sur l'orientation (mois, date et année), sur la langue (fluidité verbale et dénomination d'image), sur le raisonnement (calcul), la perception visuo-spatiale (construction tridimensionnelle et dessin d'horloge), la résolution de problèmes exécutifs et la capacité de mémorisation,» dit le docteur Scharre.

«Le test SAGE peut aider à détecter les problèmes de mémoire plus rapidement, ce qui est important car les traitements pour la maladie d'Alzheimer et la démence sont plus efficaces lorsqu'ils sont lancés au stade le plus précoce de la maladie.» Le docteur Scharre estime que le test SAGE est une «évaluation multidisciplinaire et plus globale de la fonction cérébrale». Faites le test à la maison, puis apportez-le à votre médecin si certains résultats vous semblent inquiétants.