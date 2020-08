25 façons de relaxer (sans dépenser un sou!)

TORWAISTUDIO

Prenez un bain moussant

Une baignoire remplie d’eau chaude et de bulles, avec peut-être quelques bougies et de la musique, constitue un des moyens de se détendre les plus efficaces après une dure journée.

Un bain moussant est le moyen idéal pour se couper du monde et laisser son corps et son esprit se détendre. Et ce n’est là qu’un des avantages des bains pour les adultes.

