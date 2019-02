10 / 12

Martin Novak / Shutterstock

Résultat : moins de 10, vous êtes jeune de cœur

Félicitations, votre âge chronologique correspond à l’âge de votre cœur. Votre régime équilibré et faible en sodium et votre programme d’exercices quotidiens sont des facteurs qui contribuent à maintenir votre cœur jeune et à diminuer le risque de cardiopathie. Continuez et de cette façon, vous ralentirez le processus de vieillissement de votre cœur.

«On a toujours pensé que l’âge était un facteur de risque non modifiable en termes de cardiopathie.Les recherches cliniques nous permettent maintenant de mesurer le niveau de l’âge vasculaire et de modifier le processus de vieillissement au moyen de médicaments et de changements du style de vie», explique le docteur Paula Harvey, spécialiste du cœur au Women’s College Hospital de Toronto.