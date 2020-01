50 aliments du supermarché qui sont mauvais pour la santé

27 / 50 Tobik/Shutterstock Crème à café en poudre «Les substituts en poudre non laitiers contiennent un mélange de gras trans, de sucres ajoutés et une pléthore de saveurs et de couleurs artificielles, et plus encore!», prévient Paul Salter.

28 / 50 TONIS VALING/SHUTTERSTOCK Craquelins de blé «Le piège ici est le mot blé, souligne Elizabeth Somer. Les craquelins sont faits de farine de blé raffinée, l’ingrédient qui est au début de la liste. Et il y a près de 3,5 g de gras dans cinq craquelins. Certaines marques, comme Kashi, fabriquent d’excellentes céréales santé pleines de fibres, mais également des craquelins composés de plus de farine blanche que de grains entiers. Vérifiez toujours sur l’étiquette.» Pour un choix plus nutritif, essayez les craquelins Know Better Thins, remplis de fibres et de protéines avec un taux de glucides bas.

Il y a plusieurs craquelins THINS au Québec, mais je n’ai pas trouvé la marque Know Better Thins. J’ai trouvé Kashi, nommé dans le texte. Faites attention à ces aliments «santé», mais caloriques ou peu nutritifs.