10 moyens faciles d’augmenter votre espérance de vie

Des études révèlent que plus vous passez de temps à étudier, mieux vous êtes armée pour garder la démence à distance. Apprendre est l’activité mentale la plus fondamentale de toutes. Ainsi, plus vous apprendrez, plus vous en tirerez avantage. Qu’il s’agisse de faire des mots croisés ou un Sudoku, le moyen privilégié pour maintenir le cerveau au sommet de sa forme est de s’adonner à des passe-temps stimulants qui garantissent sa vitalité.

8 / 10

MRProduction/Shutterstock

Cultivez l’optimisme

Un trait précis qui unit tous les centenaires, selon l’étude exhaustive New England Centenarian Study, est l’aptitude à ne pas s’attarder sur les difficultés. Le stress déclenche des réflexes physiologiques qui taxent l’organisme, nous dit Hymie Anisman, professeur de neurosciences à l’université Carleton, à Ottawa. Votre corps sécrète de l’adrénaline et du cortisol dans le but de contrer un danger imminent, mais ces hormones peuvent endommager votre système immunitaire, votre cœur et votre cerveau, si elles sont constamment sollicitées.

La Dre Becca Levy, de l’École de santé publique de l’université Yale, a évalué les formidables avantages qu’entraînait une vision optimiste. Elle a analysé un sondage de 1975 décrivant l’attitude de 660 personnes face au vieillissement en corrélation avec l’âge de leur décès. « On a constaté que les gens qui avaient une vision plus positive du vieillissement vivaient en moyenne sept ans et demi de plus que ceux dont la vision était négative, précise la Dre Levy. Cet avantage s’est maintenu après avoir ajouté des variables comme l’âge, le sexe, le statut socioéconomique ainsi que l’état de santé et la solitude. »