Maigrir

Présenté par



19 aliments à éviter si vous essayez de perdre du poids

Vous savez que les frites, les beignes et les montagnes de pâtes sont à bannir, mais qu’en est-il de votre smoothie matinal ou de votre repas congelé basses calories? Voici les aliments «sains» qui ne devraient pas figurer au menu d’un régime amaigrissant.

1 / 19 Need Swanya/Shutterstock Granola Selon le Ministère de l’agriculture américain, une demi-tasse de granola apporte entre 200 et 300 calories, 12 à 16 g de sucre, 3 à 15 g de gras (selon les variétés plus ou moins faibles en gras) et près de 40 g de glucides. Et comme on mélange en général le granola à un autre ingrédient, yaourt ou fruit par exemple, cela augmente encore sa valeur calorique. «Même si vous pensez que démarrer la journée par un bol de granola, c’est un bon choix santé, vous pouvez accumuler facilement 600 calories, rien qu’avec le petit déjeuner», dit le spécialiste en nutrition Toby Amidor, titulaire d’une maîtrise en sciences, diététiste agréé et auteur de The Greek Yogurt Kitchen. À l’inverse, privilégiez ces 50 aliments pour perdre du poids sans effort.

2 / 19 Ahanov Michael/Shutterstock Repas congelés Bien sûr, ils sont super-pratiques, économiques, faciles à glisser dans votre sac tout en courant vers la porte, et ils ne prennent que trois minutes à réchauffer. Mais si votre plat favori à 300 calories vous semble un choix excellent pour affiner votre taille, détrompez-vous. La plupart des plats congelés sont bourrés de sodium – un seul repas suffit à couvrir votre dose quotidienne – et de nombreux additifs synthétiques. Le sodium fait prendre du poids sous forme d’eau, car le corps va tenter de maintenir l’équilibre en augmentant la soif. La tentation sera forte d’avaler une boisson sucrée – des centaines de calories en plus. Le sel rend aussi les aliments plus appétissants, ce qui vous incite à en prendre de plus grosses bouchées. Enfin, l’autre problème des repas congelés, c’est leur manque fréquent de fibres qui procurent un sentiment de satiété. Il est probable que peu de temps après avoir mangé, vous irez droit à la cuisine pour vous chercher un en-cas. Si le repas congelé est pour vous un choix obligé, envisagez d’y ajouter une portion ou deux de légumes congelés pour diluer le sodium et augmenter les fibres et la satiété. Vous tentez de perdre du poids sans y parvenir? Méfiez-vous de ces «saboteurs» sournois qui gâchent vos efforts pour maigrir.