Ce qu’il faut savoir avant d’adopter un animal de compagnie

Accès à un vétérinaire

Certains animaux domestiques sont plus exotiques et moins communs que les chats ou les chiens et peu de vétérinaires se spécialisent dans les soins aux tortues, aux furets ou aux perroquets par exemple. «Faire le suivi de base dont ces animaux ont besoin est plus difficile et souvent vous devrez vous déplacer à l’extérieur de la ville, afin de trouver une personne qualifiée pour répondre aux besoins de votre nouvel ami», souligne la directrice du bien-être animal à la SPCA.

À Montréal par exemple, la stérilisation des chiens, des chats et des lapins aide à lutter contre leur surpopulation en limitant les portées indésirables et en prévenant de nombreuses euthanasies. Cependant, très peu de cliniques offrent le service de stérilisation des rongeurs dans la grande région de Montréal.

Dans un autre ordre d’idée, les furets gagnent en popularité! «Dès que nous en avons un pour adoption, le monde se l’arrache! Par contre, les furets sont propices à développer des problèmes médicaux, des tumeurs, des problèmes de glandes… Les propriétaires optent alors pour l’abandon et il nous est encore plus difficile de les relocaliser dans une nouvelle famille. Il est important de s’informer avant de faire des démarches d’adoption, notamment au sujet des maladies que l’animal est susceptible de développer», conseille Amélie Martel. «Les mustélidés et les rongeurs sont les animaux les plus odorants et c’est une autre raison qui explique leur abandon», termine-t-elle.

Parce que son bien-être est primordial, assurez-vous de trouver un vétérinaire fiable pour votre animal de compagnie.