13 infections courantes qui augmentent le risque de crise cardiaque

Pneumonie

Une autre infection respiratoire problématique : la pneumonie. Une étude du European Journal of Preventive Cardiology (Bulletin européen de cardiologie préventive) a montré que les patients ayant souffert d’une infection pulmonaire nécessitant une hospitalisation ont présenté un risque six fois plus élevé de maladie cardiovasculaire au cours de l’année suivant l’infection, en comparaison des personnes non infectées.

Et le risque a persisté avec le temps : deux et trois années après la maladie, celui-ci restait plus de deux fois supérieur chez les patients hospitalisés. Même cinq années après, il demeurait au-dessus de la normale. Une étude de 2015 publiée dans le Journal of the American Medical Association (Bulletin de l’Association médicale américaine) est parvenue à des conclusions semblables.

