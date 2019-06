Relations toxiques: comment survivre et mettre fin aux amitiés toxiques?

4 / 5

Prostock-studio/Shutterstock

Fuir ou faire face à la rupture amicale?

L’évitement est une stratégie très répandue. C’est ce qu’a d’abord essayé Suzanne Wilson Phillips : elle ne répondait pas aux appels de Melissa et évitait de fréquenter ses repaires habituels dans l’espoir de s’épargner une confrontation. Cette approche est parfois couronnée de succès, nous dit la Dre Bonior. «Disparaître progressivement peut fonctionner si le désir de ne plus se voir est mutuel», dit-elle. Après tout, certaines amitiés se désintègrent le plus naturellement du monde.

Mais si la rupture prend la forme d’une mauvaise surprise, ajoute Kimberly Moffit, psychothérapeute de Toronto, «la personne délaissée peut se demander pourquoi on l’évite». Dans ce cas, la manière la plus respectueuse d’agir est d’en discuter sérieusement. Cette stratégie est aussi une occasion pour l’autre de faire amende honorable. «Vous offrez à votre ami/amie une chance de corriger ce qui ne fonctionne pas dans votre amitié», souligne Kimberly Moffit.

Si vous optez pour une approche frontale, la Dre Bonior suggère d’emprunter le langage de la vie amoureuse : «Quelque chose comme : “Je sais que tu as remarqué que je n’arrivais plus à être avec toi ces derniers temps. J’accorde beaucoup d’importance à notre amitié, mais je ne peux plus te donner autant.»

