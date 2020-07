Un bon rythme veille-sommeil contre risques cardiaques

BRIAN A JACKSON/SHUTTERSTOCK

Après avoir établi l’importance du nombre d’heures de sommeil sur la santé, les scientifiques se penchent maintenant sur l’effet du rythme du sommeil. Dans une étude sur des Américains de plus de 45 ans, les participants qui n’avaient pas d’heures de coucher et de lever régulières présentaient un risque deux fois plus élevé de maladie cardiovasculaire comparativement à ceux qui respectaient les leurs, même le week-end. L’irrégularité en cette matière est un facteur de risque déterminant, même si on tient compte d’autres aspects, comme le nombre d’heures de sommeil. Les perturbations du rythme circadien de l’organisme expliqueraient cet état de choses.

Contenu original Selection du Reader’s Digest