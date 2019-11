Pourquoi il vaut mieux faire de l’exercice avant le petit-déjeuner

Les hommes en surpoids qui faisaient de l’exercice avant le petit-déjeuner brûlaient le double de la quantité de graisse que le groupe qui faisait de l’exercice après le déjeuner.

L’exercice est recommandé pour tous, mais encore plus pour les gens en surpoids ou obèses afin de réduire leur risque de développer le diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.

Mais les gens n’ont pas toujours le temps de faire autant d’exercice qu’ils le voudraient, alors il est important de trouver des moyens d’accroître les bienfaits de l’exercice pour la santé.

Notre plus récente recherche a trouvé un moyen d’y parvenir si d’autres engagements, comme la famille et le travail, semblent toujours vous barrer la route: vous pourriez être en mesure de faire moins d’exercices mais qu’ils soient plus efficaces.