L’hypertension artérielle est-elle génétique?

4 / 10

Prostock-studio/Shutterstock

Gènes de pression artérielle

Certains gènes peuvent être impliqués dans le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), un système qui produit les hormones pour réguler la pression artérielle et aide à équilibrer les fluides et les sels dans le corps. Lorsque vos reins ne peuvent pas réguler correctement les fluides et les sels, la pression artérielle augmente dans la majorité des cas. D’autres gènes semblent être impliqués dans le fonctionnement de la muqueuse des vaisseaux sanguins.

Dans une étude sur les gènes de la pression artérielle menée sur 1 million de personnes, les chercheurs ont identifié 535 nouvelles régions de gènes susceptibles d’influencer la pression artérielle. L’étude, publiée en 2018 dans Nature Genetics, a également révélé que bon nombre de ces zones sont impliquées dans les glandes surrénales situées au-dessus des reins et dans la graisse corporelle.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont croisé les informations génétiques et les données de pression artérielle des participants. Ils ont ensuite comparé le groupe présentant le risque génétique le plus élevé d’hypertension artérielle au groupe présentant le risque le plus faible. Les chercheurs ont noté que toutes les variantes génétiques étaient associées à une pression artérielle d’environ 13mm Hg plus élevée. Ces participants avaient également 3,34 fois plus de risque de développer une hypertension et 1,52 fois plus de risque de problèmes cardiovasculaires tels qu’une crise cardiaque ou un AVC.

L’une des régions géniques nouvellement découvertes est prise d’assaut par un médicament contre le diabète de type 2 déjà approuvé. Cela suggère qu’un traitement est peut-être déjà disponible si les résultats se voient être confirmés, notent les chercheurs. L’étude a également montré que le gène APOE, bien connu pour son lien avec les maladies cardiaques et la maladie d’Alzheimer, avait également un effet sur la pression artérielle.