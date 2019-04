Vivre sainement

12 aliments surgelés qu’il ne faut plus acheter

Parmi l’immense choix d’aliments surgelés, certains ont une véritable valeur nutritive. Ceux que l’on vous présente ici sont toutefois critiqués par les nutritionnistes qui vous suggèrent des options plus saines et plus pratiques.

1 / 12 successo images/Shutterstock Mélanges pour smoothies Quoi de mieux qu’un frappé maison aux fruits frais pour démarrer la journée? Mais attention aux préparations pour smoothies offertes dans les rayons des surgelés. « Alors que certaines contiennent bien les fruits et légumes annoncés, d’autres n’ont rien d’un produit santé », prévient Susan Bowerman, diététiste et directrice mondiale de la formation en nutrition d’Herbalife. « On trouve des mélanges totalement dépourvus de fruits qui débordent de sucre, de gomme et d’aromatisants. » Choisissez plutôt des fruits entiers surgelés, non sucrés. Ajoutez des légumes si vous en avez envie et du concentré de protéines, ainsi que du lait (naturel ou succédané), pour obtenir un délicieux smoothie santé du matin. Pensez à décongeler vos fruits avant de les transformer en smoothie… et ne mettez jamais ces aliments dans votre mélangeur.

2 / 12 phloen/Shutterstock Riz « Pourquoi dépenser pour du riz préparé (et congelé), qui est nettement plus cher que le riz maison? », demande Susan Bowerman. Préparez-en une bonne quantité et répartissez-le dans des sacs à congélation prêts à l’usage. Vous économiserez ainsi temps et argent! Préparez à l’avance cette délicieuse recette santé de riz sauté aux légumes.