9 aliments qui sont mauvais pour le cœur

Viandes transformées et charcuterie

Les viandes transformées et la charcuterie, comme les viandes froides, le bacon et les hot dog, sont parmi les aliments les plus mauvais pour cœur. Notamment à cause de leur taux élevé en gras saturés. La formation de plaque et le durcissement des artères vont de pair avec les gras saturés, selon la Dre Barbara George, directrice du centre pour la santé cardiovasculaire de l’Hôpital Winthrop de l’université de Long Island. «Les gras saturés augmentent le “mauvais” cholestérol (LDL) aux dépens du “bon” cholestérol (HDL)», précise-t-elle.

Une étude de 2020, parue dans JAMA Internal Medicine, trace un lien entre les viandes rouges et transformées et un risque plus élevé de cardiopathies et de décès. Mais la recherche sur le rôle négatif de la viande transformée sur le cœur ne date pas d’hier. Une synthèse d’études de 2012, menée par l’Université Harvard et publiée dans Current Atherosclerosis Reports, établit un facteur de risque 42 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires en relation avec la consommation de viandes transformées.

Le mot d’ordre: limitez les sandwichs de viandes froides et gardez les hot dog pour de rares occasions. Si vous mangez de la viande, faites des choix plus sains comme la viande rouge maigre, le poulet sans la peau, la dinde hachée ou le poisson riche en oméga-3 – saumon, morue ou thon –, conseille la Dre George.

