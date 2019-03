16 signes que vos palpitations cardiaques sont inquiétantes

« Si le patient présente d’autres facteurs de risque comme le diabète, l’hypertension artérielle et les affections vasculaires, son risque d’AVC peut être élevé parce que la fibrillation auriculaire peut entraîner la formation de caillots sanguins dans le cœur, lesquels peuvent se rendre au cerveau et causer un AVC », dit le Dr Lau.

Outre les maladies cardiaques antérieures, d’autres problèmes de santé pourraient rendre les palpitations plus dangereuses – et même si les problèmes de rythme cardiaque courants comme la fibrillation auriculaire ne sont généralement pas graves, ils peuvent l’être chez certaines personnes.

Signe: vous vous faites vieux

Comme beaucoup d’affections, les palpitations peuvent devenir plus fréquentes et plus graves chez les personnes âgées. « Avec l’âge, il est normal que le système électrique du muscle cardiaque se fatigue, dit la Dre Hodgson-Zingman. Cela peut provoquer une irrégularité du rythme cardiaque et peut indiquer que vous avez besoin d’un stimulateur cardiaque. »

De plus, certains types de troubles du rythme cardiaque augmentent avec l’âge. « La fibrillation auriculaire survient chez environ 20 % des personnes de plus de 80 ans, et elle est de plus en plus fréquente à mesure qu’on vieillit », explique la Dre Zeitler. Selon le CDC américain, 9 % des personnes de plus de 65 ans en sont atteintes. Voici un moyen simple de calmer la fibrillation auriculaire.