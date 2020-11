7 signes que vous risquez de faire une crise cardiaque

5 / 7

Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Le divorce aurait pour effet d’accroître le risque de crise cardiaque

Le divorce brise le coeur – littéralement. Des chercheurs de l’École de Médecine de l’Université de Duke ont conduit une étude auprès de 16 000 hommes et femmes âgés entre 45 et 80 ans et qui avaient été mariés au moins une fois au cours de leur vie. Les chercheurs se sont penchés sur le statut marital et la santé cardiaque des participants. Au terme de cette étude, les femmes divorcées avaient 25% plus de risques d’avoir une crise cardiaque que les femmes qui étaient toujours mariées.

De plus, les femmes qui avaient cumulé deux divorces ou plus étaient 77% plus susceptibles de subir une crise cardiaque. Quant aux hommes, le risque de contracter une crise cardiaque demeurait le même, peu importe s’ils étaient mariés ou divorcés. Toutefois, s’ils avaient divorcé au moins deux fois au cours de leur vie, les risques de contracter une crise cardiaque augmentaient alors de 30%.

