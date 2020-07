11 erreurs que vous commettez lorsque vous lisez l’étiquette d’un aliment

SDI PRODUCTIONS/GETTY IMAGES

Les produits sans gras et sans sucre ne sont pas nécessairement sains

Selon vos besoins alimentaires, la réduction du sucre ou des graisses pourrait vous aider à atteindre vos objectifs de santé. Mais soyez prudent: les produits à faible teneur en matières grasses ont tendance à contenir plus de sodium ou de sucre, et une teneur réduite en sucre signifie souvent plus de matières grasses ou de sel, explique Libby Mills, nutritionniste culinaire pour le Centre MacDonald pour la prévention et l’éducation en obésité de l’Université Villanova et professeure de nutrition à l’université Neumann.

«Peu importe l’ingrédient retiré du produit, quelque chose d’autre est généralement ajouter pour en relever la saveur», dit-elle. De plus, vous pourriez être plus satisfait d’un produit riche en matières grasses. Par exemple, si une petite poignée de croustilles ordinaires calme votre appétit, mais que vous finissez un sac de croustilles cuites au four de format familial, restez avec la version plus grasse.

