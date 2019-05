Douleurs dans la poitrine: crise cardiaque ou crise d’angoisse?

Si on évalue que votre douleur de poitrine est plutôt due à une crise de panique, on pourrait vous prescrire des médicaments, une psychothérapie ou des exercices de relaxation. Utilisez ces techniques pour gérer votre anxiété. Le personnel soignant vous recommandera un rendez-vous de suivi avec le médecin approprié, afin de prévenir de futures crises et d’écarter tout problème cardiaque. «Si nous diagnostiquons une crise de panique, c’est toujours avec une certaine prudence, dit le Dr Todd. Voir quelqu’un une fois aux urgences ne donne pas toute l’information nécessaire pour parvenir à ce diagnostic.»

Si un ECG ou des analyses sanguines révèlent que votre douleur thoracique n’est pas due à de l’anxiété, mais plutôt à un problème d’alimentation sanguine de votre cœur – et donc que vous faites une crise cardiaque –, vous serez immédiatement traité en fonction de vos tests et des facteurs de risque. «Nous passons en mode d’urgence, explique le Dr Todd. La prise de décision est complexe, mais rapide.»

9 / 10

fizkes/Shutterstock

Suivi d’une attaque de panique

Si votre douleur thoracique est effectivement liée à l’anxiété et à une crise de panique, vous serez envoyé chez votre médecin ou chez un autre spécialiste pour un traitement. «Les crises de panique sont des choses effrayantes, dit le Dr Todd. On ne peut pas les banaliser en disant : “Oh, ça ne va pas vous tuer”. Ça reviendrait à sous-estimer la gravité de ces symptômes.»

On vous suggèrera peut-être des exercices de respiration et on vous fera éventuellement suivre un régime thérapeutique en plus de vous donner des moyens d’identifier et de gérer la situation qui a mené à l’attaque. Selon la clinique Mayo, de nombreuses personnes n’ont qu’une ou deux crises de panique au cours d’une vie. Mais il arrive chez d’autres qu’elles soient plus fréquentes.

Apprenez-en plus sur les causes et les solutions aux attaques de panique.