23 aliments pour réduire sa tension artérielle

Consommer moins de sodium peut vraiment aider à réduire sa tension artérielle, mais manger davantage de ces aliments est aussi très bon pour votre cœur et vos artères.

Ces nutriments constituent une part importante du régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – combattre l’hypertension par l’alimentation), basé sur certains aliments susceptibles d’abaisser la tension artérielle. Selon la nutritionniste Joy Bauer, une alimentation riche en potassium aide l’organisme à éliminer plus efficacement l’excès de sodium, qui peut augmenter la tension artérielle. Le magnésium, de son côté, favoriserait la circulation sanguine.

De nombreuses feuilles vertes – de la roquette au chou vert en passant par les épinards et le chou cavalier –, contiennent du potassium et du magnésium. Ces minéraux sont essentiels au contrôle de la tension artérielle, selon la Harvard Medical School.

Kentaro Foto/Shutterstock

Œufs

Si vous pensez que les œufs ne sont pas bons pour le cœur, sachez que différentes études ont démontré que le jaune d’œuf n’augmente pas le risque de maladie cardiaque. Et des recherches récentes ont montré que les blancs d’œufs méritent une place privilégiée sur la liste des aliments qui abaissent la tension artérielle, selon une étude présentée lors d’une réunion de l’American Chemical Society.

Comme l’a rapporté MensHealth.com, lorsque des rats souffrant d’hypertension ont reçu une protéine présente dans le blanc d’œuf, leur tension artérielle a chuté davantage que si on leur avait donné une faible dose de Captopril, un médicament pour abaisser la tension artérielle. Il faut continuer les recherches, mais on peut d’ores et déjà dire que les œufs sont une source solide de protéines, de vitamine D et d’autres nutriments bons pour la santé.

Manger des oeufs fait aussi partie des meilleurs astuces pour diminuer le taux de cholestérol.