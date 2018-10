Stressé ou fatigué? Vous pourriez manquer de vitamine D

Des études sur l’animal montrent que l’administration de doses pharmacologiques de vitamine D diminue le rejet des greffes après une transplantation, retarde la survenue de maladies auto-immunes (diabète, lupus…), et aurait même une activité anticancéreuse chez l’animal atteint de leucémie. Des études épidémiologiques rapportent une incidence plus faible de cancers du sein et de la prostate chez des sujets combinant une importante exposition solaire et une alimentation riche en vitamine D. Mais rien ne permet actuellement d’affirmer qu’une carence favoriserait le cancer ou les maladies cardio-vasculaires.

Si vous exposez votre visage et vos bras de 15 à 30 min au soleil à son zénith, 2 ou 3 fois par semaine, vous obtenez en principe toute la vitamine D dont vous avez besoin. Mais si vous avez plus de 50 ans ou si vous ne sortez pas beaucoup entre 8 h et 15 h, ou encore si vous mettez toujours une crème solaire écran total, vous avez peut-être besoin d’un supplément. Les médecins prescrivent en général 10 à 15 μg par jour de vitamine D à partir de 50 ans, 5 à 10 μg pour les adultes plus jeunes.

L’apport journalier recommandé est de 5 μg, et de 10 à 15 μg après 75 ans. En cas de grossesse ou d’allaitement, cet apport est fixé à 10 μg par jour. À noter que la dose à ne pas dépasser (outre l’apport alimentaire) est très proche de l’apport recommandé, puisqu’elle a été fixée à 25 μg par jour (50 μg pour l’enfant de moins de 2 ans, qui a des besoins très élevés). Sachez reconnaitre les symptômes et signaux d’alarme d’une carence en vitamine D.

Conseils d’utilisation lors de la prise de la vitamine D

La vitamine D peut être prise au moment ou en dehors des repas. Certaines polyvitamines, exclusivement vendues en pharmacie, contiennent jusqu’à 10 μg de vitamine D, de même que de nombreux suppléments calciques. Veillez à ce que la quantité totale absorbée ne dépasse pas la dose limite.

En cas d’apport excédentaire

L’organisme élimine spontanément les surplus de vitamine D qu’il fabrique à partir du soleil. Mais l’excès de vitamine D fournie par des suppléments ou des médicaments mal utilisés peut avoir des conséquences graves. La prise prolongée de doses élevées (de l’ordre de 250 μg sur une période de 6 mois) peut provoquer des maux de tête, une perte de l’appétit, des nausées et des vomissements, des irrégularités du rythme cardiaque et une fatigue extrême, une calcification des muscles et une néphrite grave. L’abus de vitamine D peut provoquer une forte hausse du taux de calcium dans le sang et entraîner une perte de poids, des nausées et des lésions cardiaques et rénales. Ne prenez pas de vitamine D si vous souffrez de lithiase calcique. Consultez la liste des vitamines qui sont une totale perte d’argent et qui pourraient même être dangereuses.

D’autres renseignements intéressants sur la vitamine D

D’après une étude récente menée sur des sujets de plus de 65 ans, les suppléments de calcium et de vitamine D ralentissent la perte de densité osseuse et diminuent les risques de fractures. Cette observation a été faite sur 176 hommes et 213 femmes qui prenaient 500 mg de calcium et 17,5 μg de vitamine D par jour depuis 3 ans.

La vitamine D pourrait aider à prévenir le cancer du côlon. Lors d’une étude sur 438 hommes, les chercheurs ont constaté que les sujets atteints de cancer du côlon présentaient des taux sanguins de vitamine D inférieurs à ceux des sujets sains. D’autres recherches seront nécessaires pour confirmer cette hypothèse et découvrir si elle s’applique aussi aux femmes.

Même les enfants peuvent présenter des signes de carence : une enquête récente réalisée dans la région parisienne a montré que 24 % des jeunes de 12 à 14 ans présentaient des taux sanguins de vitamine D très bas à la sortie de l’hiver.

Sous le terme vitamine D, on regroupe deux substances voisines : le cholécalciférol, ou vitamine D3, d’origine animale, et l’ergostérol, ou vitamine D2, d’origine végétale, dont l’action biologique est similaire. Certains étiquetages utilisent les anciennes unités internationales (UI). 40 UI = 1 μg de vitamine D.

Présentée en capsules molles et souvent désodorisée, l’huile de foie de morue – une bonne source de vitamine D – est aujourd’hui facile à ingérer.

