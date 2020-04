Le puissant pouvoir de la méditation sur votre cerveau

3 / 5 ISTOCK/MARIANNA-BETTINI La méditation change votre cerveau Le site web food.ndtv.com (en anglais seulement) décrit ainsi cette étude publiée dans Psychiatry Research: Neuroimaging: des chercheurs américains ont évalué le cerveau de 16 personnes qui n’avaient jamais médité et les ont ensuite soumises à un programme de méditation de huit semaines. Pendant ce temps, le groupe passait en moyenne 27 minutes par jour à pratiquer la méditation de pleine conscience. À la fin de l’étude, les chercheurs ont constaté une augmentation de la densité de la matière grise dans l’hippocampe, une zone du cerveau associée à l’apprentissage et à la mémoire, et dans d’autres structures cérébrales associées à la conscience de soi, à la compassion et à l’introspection. Ils ont également observé une réduction de la taille de l’amygdale, la partie du cerveau liée à l’anxiété et au stress. Essayez l’une de ces astuces pour gérer votre stress et contrôler votre anxiété.

4 / 5 Shutterstock Rester calme Par ailleurs, une étude de l’université de la Californie à Los Angeles, publiée en 2009, a démontré grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) que, comparativement aux non méditants, les gens qui méditaient depuis longtemps (peu importe leur technique de méditation) avaient un volume cérébral plus important dans les régions connues pour réguler les émotions – l’hippocampe et les zones du cortex orbitofrontal, le thalamus et le gyrus temporal inférieur. Il en ressort que la méditation peut conduire à une existence plus calme en raison d’un contrôle accru des émotions, lequel contrôle est directement lié aux changements qu’entraîne la méditation dans le cerveau. Pas étonnant que la méditation soit prescrite pour soulager le stress!