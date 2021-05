Les combinaisons alimentaires qui forment des duos dynamiques

Des chercheurs italiens ont démontré que la consommation d’un verre de vin par jour chez l’adulte était associée à des niveaux plus élevés d’oméga 3 dans le sang, des acides gras que l’on trouve dans la truite, le saumon, le hareng et les sardines, et dont on sait aujourd’hui qu’ils réduisent le risque d’accidents cardiaques graves. Mieux vaut s’inspirer de ce que font les cardiologues pour protéger leur coeur.

Haricots verts et tomates

Améliore l’absorption du fer

Le fer est essentiel à la production d’hémoglobine, une protéine responsable du transport de l’oxygène dans les muscles et au cerveau. Un taux de ferritine trop faible peut notamment se traduite par la fatigue, une accélération du rythme cardiaque et des maux de tête. On trouve deux types de fer dans les aliments: héminique (venant exclusivement de produits animaux) et non héminique (présent dans les végétaux comme les haricots verts, l’edamame, les légumes feuille). Notre organisme assimile mieux le premier.

Les aliments non héminiques sont à consommer avec de la vitamine C; on en trouve dans la tomate, le citron, les fruits, les poivrons, les baies, etc. Une étude menée en Suisse et publiée dans l’American Journal of Clinical Medicine a révélé que l’ajout de vitamine C à un repas riche en aliments non héminiques multipliait par presque trois la capacité de l’organisme à absorber le fer.

