Végétariens: les 50 meilleures recettes à goûter une fois dans sa vie

Un festin végétarien, les rouleaux de salade thaïe

Composés d’herbes fraîches et de légumes rehaussés d’une pâte douce et épicée aux noix, ces délicats rouleaux en feuille de riz constituent un hors-d’œuvre ou un repas léger et rapide des plus rafraîchissants.

Obtenez la recette de rouleaux de salade thaïe.