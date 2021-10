21 façons de garder son cœur en bonne santé

L’exercice et une saine alimentation, voilà un bon début pour un coeur en santé. Les 21 conseils qui suivent ajouteront un plus, quel que soit votre régime.

La pandémie fait oublier que la Covid-19 n’est pas la première cause de mortalité en Europe. La palme revient aux maladies cardiovasculaires – notamment l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral (AVC) qui, à eux seuls, tuent environ quatre millions de personnes tous les ans. Il est essentiel de prendre en main sa santé cardiovasculaire: jusqu’à 29% de tous les décès des moins de 65 ans en Europe sont attribuables à une maladie cardiaque. Mieux vaut prendre exemple sur ce que font les cardiologues pour protéger leur coeur.

Surveillez votre tension artérielle

Selon la Société européenne de cardiologie (ESC), pour prévenir l’hypertension artérielle, tout adulte, surtout après 40 ans, devrait surveiller régulièrement sa tension. Dans la plupart des pays européens, plus du quart des adultes souffrent d’hypertension. En Estonie et en Moldavie, 30% de la population en est affectée et le problème sévit dans l’ensemble de l’Europe centrale et orientale.

Suivant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’hypertension n’est maîtrisée que chez moins d’une personne sur cinq qui en souffrent. «L’hypertension artérielle est un “tueur silencieux”, car elle peut rester non détectée pendant deux, voire trois décennies. Quand elle a des symptômes, ils sont bénins, par exemple des maux de tête ou un manque d’énergie au réveil», explique le Dr Martin Halle, président de l’Association européenne de cardiologie préventive (EAPC) et directeur du Service de prévention, de médecine sportive et de cardiologie du sport à l’hôpital Rechts der Isar, à Munich. Dès l’apparition de ces symptômes, consultez un cardiologue et, si nécessaire, suivez un traitement approprié.

Une analyse sanguine permettra d’évaluer votre bilan lipidique et de calculer le cholestérol LDL (le mauvais), le cholestérol HDL (le bon), et le cholestérol total. Non traités, l’hypertension artérielle et un taux de cholestérol élevé peuvent mener à la maladie cardiaque, à l’anévrisme et même à l’AVC.

