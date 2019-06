7 mythes sur les femmes et les maladies du coeur

4 / 8 Phase4Studios / Shutterstock Mythe : Les symptômes d’infarctus sont identiques pour les femmes et les hommes Réalité: « Les symptômes classiques (douleur dans le bras, la mâchoire, la gorge, la poitrine) sont communs chez les deux, mais les symptômes non thoraciques (fatigue, souffle court) sont plus courants chez les femmes. Ils peuvent être présents chez 38 % des femmes contre 27 % des hommes, dit la Dre Turek. Et les femmes plus âgées, en particulier, tendent à éprouver leurs symptômes lors d’émotions et de stress, pas à l’exercice. » Les femmes attribuent souvent ces symptômes à d’autres causes – âge, difficulté à concilier travail et famille – et ne réalisent pas qu’elles font peut-être un infarctus. « Les femmes peuvent avoir des problèmes cardiaques sans le savoir, ajoute la Dre Turek. Si vous ne vous sentez pas comme à l’habitude, surtout lorsque vous faites de l’exercice, transportez des choses lourdes et manquez d’énergie pour respirer, ce pourraient être des signes de trouble cardiaque. » Si les femmes ont des symptômes étranges ou inhabituels, elles devraient demander immédiatement un avis médical. Certains virus peuvent jouer un rôle dans la survenue d’un infarctus. Découvrez les 13 infections courantes qui augmentent le risque de crise cardiaque.

Mythe : Il ne faut pas faire d'exercice si l'on a une cardiopathie Réalité: On encourage les femmes atteintes d'une maladie cardiaque à être physiquement actives, car l'exercice peut empêcher la progression de la maladie. Mais avant de vous rendre au gym, assurez-vous que votre médecin vous autorise à le faire. « Il ne faut se mettre à l'exercice qu'après une évaluation médicale, dit la Dre Turek. Si vous prenez une médication appropriée pour votre cœur, votre maladie peut être contrôlée et traitée, et vous pouvez alors faire du sport. »