Les 25 meilleures recettes méditerranéennes à goûter une fois dans sa vie

Les modes et les tendances culinaires passent, mais ce type de cuisine demeure. Elle a fait ses preuves grâce à une multitude d’études scientifiques démontrant ses bienfaits santé. Nos meilleures recettes méditerranéennes sont à la fois faciles à réaliser, saines et savoureuses.

Goûtez aux 25 meilleures recettes méditerranéennes

Mettez du soleil et une foule d’aliments santé dans votre assiette grâce aux meilleurs plats issus de la cuisine méditerranéenne.

Les idées de recettes méditerranéennes proposées ici sont faciles à réaliser et comptent peu d’ingrédients. Assurez-vous toutefois d’utiliser une huile d’olive, des ingrédients et des assaisonnements de bonne qualité. Optez également pour des légumes et des aliments frais et goûteux.

Au cours des prochaines pages, nous vous présenterons les meilleures recettes méditerranéennes.

Caractéristiques santé de la cuisine méditerranéenne

La cuisine méditerranéenne accorde une grande importance aux fruits et légumes frais, aux fruits à coque, aux herbes, aux grains et au poisson, est l’une de celles que je préfère, sans compter qu’elle est excellente pour la santé.

Dans un article publié dans le British Medical Journal, les chercheurs concluent que c’est l’une des plus saines au monde. Selon les résultats de leur recherche, elle contribuerait à diminuer la susceptibilité de l’organisme aux maladies chroniques, y compris au cancer, notamment parce qu’elle est riche en oméga-3. C’est aussi une cuisine savoureuse, où les condiments et l’huile d’olive jouent un grand rôle et font oublier sans mal le beurre et les riches sauces, qui n’ont guère leur place dans une alimentation saine. En revanche, l’huile d’olive regorge de bienfaits pour la santé.

Les Méditerranéens accordent beaucoup d’importance aux repas conviviaux où l’on prend le temps de manger et de se détendre. Or, il se trouve que les chercheurs confirment les bienfaits de cette philosophie: passer du temps à table en compagnie des membres de sa famille ou d’amis, c’est bon pour la santé. Et quoi de mieux, que de partager une assiette saine, belle et savoureuse pour en apprécier toute la richesse!

Les assiettes que nous proposons ici conviennent tout particulièrement pour une réunion familiale en plein air. Elles ont toutes en commun d’être colorées, savoureuses et de présenter une variété de textures contrastées. Vous avez certainement à la maison certains des ingrédients décrits ci-dessous, mais d’autres seront probablement nouveaux pour vous et enrichiront votre palette gustative.

Trucs et astuces pour cuisiner à la méditerranéenne

N’hésitez pas à utiliser généreusement herbes, ail et fruits à coque. Dans les soupes et sur les viandes, remplacez la crème par du yogourt. Remplacez les pommes de terre et le riz blanc par des grains comme le couscous, la polenta et le boulgour. Sur votre pain au levain, étalez de la purée d’avocat plutôt que du beurre. Optez de préférence pour des aliments de saison produits dans votre région plutôt que pour des aliments transformés. Prenez vos protéines sous forme d’œufs et de fromage. Si votre repas du midi est copieux, le soir, contentez-vous d’une soupe: minestrone, citrouille ou gaspacho. Consommez du poisson et des fruits de mer au moins deux fois par semaine. Garnissez vos plats de tomates cerises rôties et de condiments tels que la tapenade d’olive. Pour terminer le repas, prenez un fruit frais ou un peu de fromage.



Sans plus tarder, découvrez nos 25 meilleures recettes de la cuisine méditerranéenne!