15 trucs pour réduire sa consommation d’alcool

ISTOCK/GPOINTSTUDIO

Regarder les événements sportifs à la maison

Regardez un événement sportif à la maison, avec vos amis… ou chez vos amis! Une soirée dans un bar sportif, et c’est la gueule de bois assurée pour le lendemain. Sérieusement, comment pensez-vous résister à la tentation de boire plus d’une bière si vous êtes entourés d’amateurs de hockey et de soccer qui sont également de bons buveurs?

«Évitez les éléments déclencheurs ou les endroits et les événements où la tendance est de boire beaucoup – comme les événements sportifs», déclare Dan Valentine, vice-président des services cliniques au Laguna Treatment Hospital, en Californie.

