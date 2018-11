Perte de poids: 50 faits à connaître selon les médecins

« La planification des repas autour de légumes et de légumineuses est l’une des façons les plus simples et rentables de perdre du poids sur le long terme; essayez de viser au moins huit portions de légumes par jour. Les fibres végétales donnent une sensation de satiété et contribuent à la santé intestinale en diversifiant le microbiote, ce qui peut jouer un rôle important dans la perte de poids. Vous pouvez choisir n’importe quel légume :des choux de Bruxelles crus, servis avec du fromage Pecorino et de l’huile d’olive ou encore un sauté de champignons et courgettes. L’objectif est de manger beaucoup de légumes — crus, étuvés ou légèrement cuits. » — Stella Metsovas, auteure de Wild Mediterranean

Olesia Bilkei/Shutterstock

Il faut s’aimer pour maigrir

« Se détester tant qu’on n’a pas perdu du poids et d’articuler son bonheur autour d’un poids cible à atteindre ne sert à rien. Penser positivement et développer une bonne estime de soi sont des facteurs importants pour améliorer sa santé. Vous devez donc aimer ce corps que vous essayez d’améliorer et faire preuve d’indulgence envers vous-même. Le processus de perte de poids vous apprendra beaucoup de choses à votre sujet. Ne ratez pas cette occasion d’apprendre sur vous-même en vous concentrant seulement sur un objectif. » — Maya Rams Murthy, MPH, RD, fondatrice et PDG de Eat with Maya

