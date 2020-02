14 secrets des pays au plus faible taux de crises cardiaques

Le Japon, la Corée et la France sont parmi les pays ayant les taux de crises cardiaques les plus bas au monde. Découvrez leurs habitudes en matière de santé cardiaque afin d’ajouter quelques années à votre compteur.



Quel est le taux de crises cardiaques au Canada?

Les maladies cardiaques sont la deuxième cause de décès au Canada. Toutes les heures, c’est 12 Canadiens âgés de 20 ans et plus qui en meurent, nous apprend Santé Canada.

Ces taux suggèrent qu’il est possible de réduire le risque de maladie cardiaque, tant au Canada que dans d’autres parties du monde où les taux de crise cardiaque sont plus élevés. Voici ce que vous pouvez apprendre à faire différemment pour réduire votre propre risque, en découvrant les habitudes des pays où le taux de crises cardiaques est plus faible.

Assurez-vous de savoir reconnaître les signes que vous risquez de faire une crise cardiaque.