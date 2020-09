25 randonnées pédestres à faire cet automne au Québec

15 / 25

Steve Deschênes | © Sépaq

Parc national du Mont-Tremblant – Laurentides

Impossible de ne pas mentionner cet immense parc, le plus grand et surtout le plus ancien des parcs nationaux du Québec. Si vous partez pour une courte randonnée, votre choix est grand: 20 sentiers établis sur trois secteurs du site s’offrent à vous. Les promenades peuvent durer de 20 minutes… à 7 heures, pour une sortie plus sportive.

Mais si ce sont les longues randonnées qui vous intéressent, sachez que ce parc en propose trois (2 de trois jours et une de 5 jours) qui sont jalonnés de 10 refuges communautaires. À travers tout le parc, on retrouve des centaines de lacs et de cours d’eau: un paradis naturel qui attire de nombreux animaux. À découvrir ou redécouvrir!

82 km de sentiers

Site web