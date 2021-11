13 trucs pour protéger votre cœur

3 / 13 Valentyn Volkov/Shutterstock Boire une bière par jour Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que des hommes qui buvaient une bière quotidiennement pendant un mois avaient diminué leur taux de cholestérol, augmenté leur concentration sanguine d’antioxydants bons pour le coeur et réduit leur taux de fibrinogène, une protéine qui contribue aux caillots de sang. Il est clair que le vin rouge pourrait être encore meilleur. Choisissez la bière ou le vin, mais pas les deux. Attention cependant aux excès! Sachez que ces aliments sont mauvais pour le cœur.

Prendre un complexe vitaminique B chaque matin Lorsque des chercheurs suisses ont demandé à plus de 200 hommes et femmes de prendre soit un mélange de trois vitamines B (acide folique, vitamine B6 et vitamine B12) ou un placebo après avoir subi une chirurgie qui consistait à ouvrir leurs artères, ils ont remarqué que les taux d'homocystéine -une substance liée à un risqué élevé de maladies du coeur- étaient de 40 pour cent plus bas chez ceux qui prenaient les vitamines. Il n'y avait aucun changement chez les gens du groupe prenant des placebos.