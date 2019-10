Apnée du sommeil: 9 symptômes et signaux à ne jamais ignorer

6 / 9

ISTOCK/ADRIAN825

Vous prenez du poids sans raison

Pendant votre sommeil, vos hormones travaillent d’arrache-pied. Celles qui contrôlent la faim, par exemple, s’activent à des moments très spécifiques de votre cycle de sommeil. «Quand votre cycle circadien naturel est perturbé, certaines hormones n’atteignent pas leur pic ou ne sont tout simplement pas libérées», note le Dr Chernobilsky. Il est donc possible que vous vous sentiez plus affamé durant la journée, et même que vous deveniez plus insulinorésistant, ajoute-t-il, ce qui pourrait au bout du compte vous rendre diabétique.

