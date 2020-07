Quand hygiène dentaire et santé du corps sont liées

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK

Selon une étude récente menée auprès de plus de 185 000 Coréens, se brosser les dents au moins trois fois par jour abaisse le risque de diabète. Étonnant? Pas vraiment: la gingivite est une inflammation qui perdure, ce qui augmente la résistance à l’insuline. D’autres études ont déjà établi un lien entre une hygiène dentaire déficiente et certaines pathologies associées à une inflammation comme l’infarctus et l’AVC. Pour réduire le risque de maladies graves, on ajoutera, à la brosse à dents et au fil dentaire, une visite régulière chez le dentiste.

