Collation santé coupe-faim : du pudding aux graines de chia

Les graines de chia sont un aliment aux valeurs nutritives exceptionnelles et elles aident à réguler l’appétit. Apprenez-en plus sur leurs bienfaits santé et leurs vertus minceur. Lorsqu’elles sont ingérées, elles prennent du volume dans votre intestin, ce qui augmente votre sensation de satiété. Essayez-les dans un pudding au chia. Voici une recette simple : mélangez 2 c. à table de graines de chia, ½ t. lait écrémé, 1 c. à table de sirop d’érable, ¼ de c. à thé d’extrait de vanille, ½ c. à thé de cannelle avec 2 c. à table de raisins secs. Réfrigérez deux heures ou toute la nuit et délectez-vous.