50 façons faciles de fortifier son métabolisme

36 / 50 Anna Shepulova/Shutterstock Le thé vert miraculeux Le thé vert est reconnu pour ses multiples vertus pour la santé. «Le thé vert, chaud ou froid, présente deux avantages, explique Lauren Harris-Pincus. En plus de déborder d’antioxydants et autres produits phytochimiques sains, il accélère le métabolisme.» Elle recommande du thé plutôt qu’une collation en soirée, et de troquer le latté pour du thé vert, chaud ou glacé, pour diminuer l’apport calorique et stimuler sa capacité d’élimination. Évitez l’ajout de sucre, qui a l’effet contraire au but recherché; prenez alors plutôt un thé vert à saveur de grenade ou de bleuet. Pour faire un thé vert glacé maison, faites infuser plusieurs poches dans deux litres d’eau et laissez au frigo pendant la nuit.

37 / 50 Africa Studio/Shutterstock Le chocolat (très) noir Voici une bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat : il aide à perdre du poids. Du moins, celui qui est le plus foncé. «Le chocolat noir est une bonne source de polyphénols, et surtout de flavanols. Il se démarque par l’effet potentialisant de ses gras et glucides sur le métabolisme qui contrôlerait l’obésité, en plus de procurer un sentiment de satiété», souligne Ian Wishart dans son best-seller santé Show Me The Money Honey. «Le résultat des recherches est prometteur quant au rôle du cacao et du chocolat noir sur la modulation de l’obésité et du surpoids.» Le chocolat serait aussi un atout pour votre cerveau!