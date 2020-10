11 remèdes maison étonnants contre la constipation

3 / 11

Les fibres contre la constipation

Les fibres agissent comme de véritables cure-pipes en raclant les particules d’aliments et les déchets du tube digestif tout en absorbant l’eau. Elles ajoutent du volume aux selles, ce qui permet aux muscles de votre tractus gastro-intestinal d’avoir plus de prise et de faire avancer le bol alimentaire. Visez de 20 à 35 grammes de fibres par jour pour avoir des selles régulières. Les aliments qui en sont le plus riches sont les céréales au son, les haricots et les lentilles, les flocons d’avoine, les amandes, l’orge et plusieurs légumes et fruits frais ou secs. Si vous prenez plus de fibres pour combattre votre constipation, augmentez également votre consommation d’eau: vos selles resteront molles et seront plus faciles à évacuer.

