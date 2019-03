Les bienfaits du vinaigre de cidre: 21 vertus santé

16 / 21

SYDA PRODUCTIONS/SHUTTERSTOCK

Tonifier la peau

Le vinaigre de cidre contient des agents antimicrobiens qui nettoient naturellement la peau. Ses acides alpha-hydroxyles (AHA) et son acide acétique dissolvent en douceurs les peaux mortes et stimulent la circulation : votre peau est plus éclatante et ses pores sont resserrés. « Après m’être rincé le visage à l’eau courante, je plonge une boule d’ouate dans du vinaigre de cidre que je passe doucement sur ma peau en décrivant des cercles, pour éliminer les impuretés », affirme la Dre Jacqueline Schaffer, fondatrice de Schique Skincare et auteure du livre Irresistible You.