Marche: 10 trucs et conseils pour brûler plus de calories en marchant

En s’y prenant correctement, la marche devient l’exercice idéal pour maigrir. Suivez ces 10 trucs efficaces pour brûler encore plus de calories en marchant!

Marcher et maigrir: les meilleurs trucs et conseils pour brûler plus de calories en marchant

La marche est un excellent exercice d’aérobique sans heurts, en plus d’être une activité sociale des plus agréable. Toutefois, la plupart d’entre nous marchent trop lentement pour en tirer ses nombreux bienfaits. Ainsi, pour un trop grand nombre de personnes, la marche est un exercice d’aérobique qui n’est ni optimal, ni efficace. Heureusement, il existe des trucs et astuces très simples pour optimiser vos séances de marche. Voici comment obtenir des résultants satisfaisants en brûlant plus de calories, sans pour autant marcher pendant des heures!

1. Faites attention à votre posture

Marchez la tête haute. Redressez les épaules, regardez droit devant vous et gardez votre menton à l’horizontale. Imaginez que vous êtes un danseur ou une danseuse de ballet, en adoptant une posture très droite et gracieuse.

2. N’allongez pas vos foulées, faites-en plus

Évitez les foulées excessivement longues. Concentrez-vous plutôt sur le nombre de pas et comptez le nombre de pas que vous effectuez en 20 secondes afin de mesurer votre vitesse. Pour ce faire, ne comptez que les pas du pied gauche ou du pied droit, puis multipliez par deux. Une marche de 40 pas, c’est ce qu’on peut appeler une marche santé, 45, une marche modérément aérobique et 50, une marche rapide ou aérobique. Pour commencer, essayez de faire 45 pas en 20 secondes pendant une partie de votre marche, puis augmentez graduellement votre cadence.

3. Pliez les bras

C’est une simple règle de physique: les bras bougent plus vite s’ils sont pliés, sans compter que, ainsi, ils ne ralentissent pas votre cadence. Après tout, quand avez-vous vu pour la dernière fois un coureur gardant les bras droits ?

4. Servez-vous correctement de vos pieds

Exercez une poussée consciente à chacun de vos pas. À chacune de vos foulées, montrez la semelle de vos chaussures à la personne qui vous suit. Cette visualisation vous aidera à exercer une plus forte poussée et à avancer plus vite.

5. Montez de niveau

Attaquez-vous d’abord à de petits sommets. Plus la pente à laquelle vous vous attaquez est accentuée, plus vous brûlerez de calories, sans pour autant devoir accélérer le rythme.

6. Marchez en agréable compagnie

Si vous le pouvez, marchez accompagné d’une personne ou d’un groupe. Vous pourrez marcher un peu plus longtemps et vous dépasser, brûlant ainsi plus de calories.

7. Ajoutez une légère charge

Apportez dans votre sac à dos une petite charge, ou procurez-vous de petits poids. Augmentez très graduellement cette charge avec le temps.

8. Utilisez des bâtons de marche

En utilisant des bâtons de marche lors de vos randonnées, vous solliciterez les muscles de vos bras et brûlerez ainsi plus d’énergie en marchant.

9. Amenez Fido!

Si vous avez un chien, amenez-le lors de vos marches. Votre animal de compagnie rendra votre exercice plus amusant, et vous pourrez marcher un peu plus longtemps, sans pour autant vous en rendre compte.

10. Augmentez la cadence

Augmentez graduellement la vitesse à laquelle vous marchez. Vous pouvez également suivre cette routine tout au long de votre marche: marchez plus rapidement pendant une minute, puis ralentissez pendant 5 minutes, et répétez.

