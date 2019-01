7 / 7

Faire de l’activité physique pour maigrir efficacement

En plus de favoriser une perte de poids efficace et durable, faire de l’exercice physique est excellent pour le maintien d’une bonne santé physique et mentale. En plus de faire travailler les muscles de votre corps, y compris votre coeur, l’exercice physique contribue à diminuer le stress, favoriser le sommeil et augmenter la confiance en soi.

Il n’est pas nécessaire de faire une activité physique soutenue pour qu’elle soit efficace. L’important, est de respecter ses limites, bouger aussi souvent que possible tout en ayant du plaisir à le faire pour ne pas se décourager. Pratiquez plusieurs activités différentes pour bien faire travailler toutes les parties de votre corps.

Une fois les premiers résultats obtenus, assurez-vous de savoir comment maintenir votre perte de poids.