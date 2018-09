Probiotiques et prébiotiques : quelle est la différence?

SewCream/Shutterstock

La différence entre prébiotiques et probiotiques

Selon Alanna Cabrero, diététicienne agréée au Langone Health, affilié à l’Université de New York, les prébiotiques servent à nourrir les «bonnes» bactéries de votre intestin. Tandis que, poursuit-elle, «les probiotiques sont les bactéries et les levures qui aident l’organisme à absorber et digérer les nutriments, et aussi à renforcer le système immunitaire pour mieux combattre les infections».

Les prébiotiques, un type de fibres, aident à maintenir la bonne santé de la flore intestinale, et, de concert avec les probiotiques, celle de l’intestin en général. «L’une des clés d’un système digestif sain, ajoute-t-elle, c’est l’équilibre dans l’intestin entre les bonnes et les mauvaises bactéries, favorisé par une alimentation aussi riche en probiotiques qu’en fibres prébiotiques.» Apprenez-en plus sur les bienfaits des fibres et leurs vertus pour votre santé.