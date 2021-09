6 façons de maintenir sa perte de poids

1 / 8

GLOBALSTOCK/IStock

Mincir pour de bon

Atteindre ses objectifs, en matière de perte de poids, ça se fête! Mais l’ambiance se refroidit dès que l’on pense aux risques de reprendre rapidement les kilos dont on a enfin réussi à se débarrasser. Vous avez perdu du poids, parfait! Voici comment «consolider» vos pertes, et à long terme.

Selon le Dr David Lau, médecin spécialisé dans le surpoids et professeur à la faculté de médecine de l’université de Calgary (il est aussi président d’Obésité Canada), pour tenir les kilos à distance, on doit d’abord dire adieu aux mauvaises habitudes et prendre exemple sur les habitudes des gens minces. «Pour nous, médecins, il s’agit d’aider les gens à changer leurs habitudes pour toujours», car si vous retombez dans vos vieilles habitudes, vous regagnerez très vite le poids perdu. Voici six trucs pour que ça n’arrive pas.