5 boissons à privilégier pour perdre du poids

2 / 5

2. Perdre du poids avec les jus de légumes

Qu’ils soient en cannette, en bouteille ou faits maison, les jus de légumes sont une excellente source de fibres et de nutriments nécessaires à votre corps quand on fait un régime. Si vous pouvez les choisir à faible teneur en sodium, c’est encore mieux! Les fibres contenues dans les légumes vont vous rassasier plus longtemps et leur saveur piquante fera le bonheur de vos papilles.