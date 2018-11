7 / 11 asife/shutterstock Miser sur les couleurs Ne vous enveloppez pas dans du noir, du gris et d’autres teintes sombres. Sachez que les couleurs autour de vous de même que celles que vous portez ont un impact sur votre humeur. Faites comme l’automne, sortez vos couleurs! Choisissez des teintes éclatantes et lumineuses. La chromothérapie vous permet de mieux choisir les couleurs de vos tenues, mais aussi de vos espaces de vie. Et si vous changiez la décoration en ajoutant quelques accessoires colorés dans les pièces où vous passez le plus de temps. Saviez-vous que l’orange, le jaune et le rouge combattaient la mélancolie? À l’inverse, évitez absolument ces 9 habitudes qui augmentent votre risque de dépression.

Diminuer le stress Si vous voulez prendre soin de vous, vous devez aussi éliminer les sources de stress qui alourdissent votre quotidien. Ceux-ci viennent contrecarrer tous vos efforts pour prévenir votre dépression saisonnière. Faites un ménage dans votre vie et ciblez ce qui vous cause du stress. Pour vous aider, nous avons fait une liste de 25 causes de stress inutiles. Trouvez ensuite des façons de réduire (et possiblement, éliminer!) ces sources de tensions et de soucis. Vous vous en porterez mieux!