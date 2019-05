Les vertus de l’eau citronnée au quotidien

4 / 12 xeni4ka/ISTOCK Le citron vous apporte un bon coup de vitamine C Les agrumes sont une excellente source de vitamine C. Un quart de tasse (65 ml) de jus de citron donne 23,6 mg de vitamine C, soit environ un tiers de l’apport quotidien recommandé pour les femmes et un quart pour les hommes. La vitamine C est un antioxydant puissant qui aide à protéger les cellules contre les radicaux libres, et selon les National Institutes of Health américains, cela pourrait même nous aider à nous protéger contre les maladies cardiovasculaires et le cancer. Par ailleurs, et même si cette maladie a quasiment disparu, «la vitamine C prévient le scorbut, une maladie du tissu conjonctif qui entraîne des saignements gingivaux, entre autres symptômes», dit la Dre Sukol. Le tissu conjonctif est également crucial pour la cicatrisation des plaies. Ajoutez aussi ces 15 aliments riches en vitamine C à votre assiette.

5 / 12 puhhha/ISTOCK L’eau citronnée vous garde hydraté L’hydratation n’est pas une des vertus directes du citron, mais boire de l’eau aromatisée pourrait vous inciter à consommer davantage de liquide. «Certaines personnes n’arrivent pas à boire assez d’eau simplement parce qu’elles trouvent ce liquide ennuyeux ou qu’elles n’en apprécient pas le goût, explique Erin Palinski-Wade. Ajouter du citron à l’eau peut en rehausser le goût et le rendre plus attrayant pour certains, les aider à boire plus et à mieux s’hydrater.» Bien que l’ancienne règle était de boire huit verres de 250 ml (1 tasse) par jour, les nutritionnistes reconnaissent maintenant que la quantité varie en fonction de votre poids, de votre niveau d’activité physique et de l’endroit où vous vivez. Comment vous assurer que vous en avez assez? Votre urine devrait être presque limpide – si elle est jaune ou foncée, buvez davantage. Méfiez-vous de ces signes que vous êtes déshydraté.