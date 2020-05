Les effets méconnus du café

Est-ce que le café est bon pour la santé? Quels sont ses effets? Les experts se penchent sur son rôle dans notre métabolisme.

Alors pourquoi le mythe? «La caféine est un diurétique naturel, mais la quantité qu’il vous fait uriner n’est pas aussi importante que nous l’avons déjà cru,» ajoute Halle Saperstein. Comme l’absorption de trop de café peut vous donner de la nervosité à cause de la caféine, l’eau est la meilleure forme d’hydratation. Buvez un café le matin et utilisez le H2O comme apport liquidien, le reste de la journée.

C’est le plus grand mythe du café, les experts en conviennent. Quand des chercheurs britanniques ont étudié les niveaux de fluide corporel chez 50 hommes, ils ont trouvé qu’ils étaient identiques, que ces hommes aient bu du café ou de l’eau pour s’hydrater. «Nous disons aux gens de boire 2 L (8 tasses) de liquide par jour, et nous avons toujours pensé que l’on ne pouvait pas inclure le café,» dit Halle Saperstein, diététiste à l’Hôpital Henry Ford West Bloomfield, au Michigan. «Mais maintenant, les études montrent le contraire. Vous pouvez compter le café dans votre consommation de liquides.»

Film photo/Shutterstock

Le café va-t-il m’aider à perdre du poids?

La caféine, un stimulant, est souvent utilisée dans les médicaments pour perdre du poids, et une tasse de café peut entraîner une augmentation à court terme de votre métabolisme. Il n’y a pourtant aucune preuve que le café peut vous aider à perdre du poids, dit Halle Saperstein. De plus, les gens ont tendance à boire leur café avec de la crème et du sucre, qui sont chargés de calories. Suggestion d’Halle Saperstein: utilisez du lait écrémé, buvez du café ordinaire au lieu d’un latte (de façon à boire plus de café que de lait) et limitez la quantité de sucre.

