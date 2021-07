7 bienfaits de la camomille, selon les experts

3 / 13

MESCIOGLU/GETTY IMAGES

Les avantages de la camomille

La camomille peut améliorer la santé. «Les pétales contiennent de nombreux produits chimiques bioactifs, tels l’apigénine, la quercétine et la nobiline, dont les avantages potentiels ont été démontrés – allant des effets calmants à l’aide au sommeil en passant par l’élimination du cancer et la réduction des troubles gastro-intestinaux» – explique William Li, médecin, scientifique et auteur de Eat To Beat Disease.

Mais avant de faire le plein de tisane, sachez que les recherches sur les bienfaits de la camomille sont loin d’être concluantes. Bien que certaines études à court terme mettent en évidence les effets de la camomille, des études à plus long terme et des essais sur l’être humain sont nécessaires avant que les scientifiques puissent tirer des conclusions concrètes.

Néanmoins, les huit avantages potentiels de la camomille présentés ci-dessous pourraient vous convaincre de préparer une infusion de camomille ce soir.