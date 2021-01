7 avantages fiables du jeûne intermittent

10 / 10

Le jeûne intermittent peut affecter votre programme d’exercice

Il n’est pas très sécuritaire de faire de l’exercice vigoureusement les jours où vous jeûnez, estime le docteur Yancy. «Si vous ne mangez que 25% de vos calories quotidiennes et que vous faites une séance d’exercice, vous en souffrirez certainement», dit-il. Votre corps a besoin de l’énergie des réserves de glycogène pour être actif, et si ces niveaux sont bas, vous vous sentirez faible. De plus, lorsque vos niveaux de glycogène sont bas, votre corps décompose les protéines (les éléments constitutifs du muscle) pour en faire du carburant, ce qui entraîne une perte musculaire.

«Bien qu’il ne soit pas tellement difficile de faire de l’exercice le jour de votre jeûne, c’est d’autant plus difficile le lendemain. Vos réserves d’énergie seront épuisées à cause du jeûne», ajoute-t-il. Un autre problème avec le jeûne intermittent est que de nombreuses personnes ont faim après avoir fait de l’exercice, ce qui peut conduire à rompre le jeûne en cours. «Le fait de synchroniser et chronométrer vos repas peut vous aider à perdre du poids et à le contrôler, mais il est important de nourrir votre corps lorsque vous êtes plus actif physiquement», termine le docteur Yancy.

